"Sciacalli": in arrivo il nuovo singolo di TY1, Noyz Narcos e Speranza

Giovedì 2 Gennaio 2020, 12:44

Da Venerdì 3 Gennaio sarà disponibile su Spotify, Apple Music e su tutte le principali piattaforme digitali “”, nuovo singolo di, uno dei maggiori producer della scena rap italiana, featuring Noyz Narcos e Speranza. Il singolo esce su etichetta Thaurus Music / Believe Digital. “Sciacalli” è un pezzo street che unisce in un tutt’uno i flow die di. Due generazioni a confronto che in questo brano s’intrecciano sotto la regia del producer e dj di origine campana.«Lavorare con Noyz Narcos e con Speranza a questo brano è per me motivo di grande orgoglio e soddisfazione», ha dichiarato TY1. «Noyz è un mostro sacro delitaliano che non ha bisogno di presentazioni mentre Speranza è una delle voci più autorevoli e rappresentative della nuova scuola. La forza di Sciacalli è da ricercare nella sua. Per la prima volta non ho modificato la struttura del pezzo, è nato così come lo sentite, rimanendo fedele alla prima incisione. La strofa di Speranza si è legata talmente bene a quella di Noyz che non vi è stata alcuna necessità di modificare la costruzione del brano», spiega il producer. TY1 , al secolo Gianluca Cranco, è un veterano della scuola, attivo da più di 20 anni. Nel corso della sua carriera TY1 ha ha collaborato con diversi artisti della scena urban, rinnovandosi nel tempo abbracciando diversi stili musicali. Tutto cominciò nel 1997, quando venne incoronatoitaliano di DJing (vincendo il primo ITF), passando poi per la crew Alien Army, fino alle collaborazioni con rinomati artisti hip hop italiani come Clementino e Izi. Nel 2016 pubblicò il suo primo LP solista, "Hardship", dove ha lavorato anche con artisti internazionali come Eamon e Sirah. Nel corso delle sue sperimentazioni son arrivati poi i featuring con Rkomi , Calcutta e tanti altri artisti nostrani. Recente anche la sua collaborazione connei brani “Non sono Marra” feat Mahmood e “Quelli che non Pensano”, brani inclusi nell’ultimo disco di Marracash, di cui ha curato le produzioni.