TRX RADIO: la prima radio italiana dedicata esclusivamente al rap

Gli studi di TRX sono ospitati dalla sede di Cologno Monzese di Radio Italia.

In un’era in cui il rap guida le classifiche,nel 2018 ha scelto di nascere come app, la forma più vicina alle esigenze del suo pubblico, per regalare 24 ore su 24 la migliore musica rap attuale, passata e futura. Da un'idea di Paola Zukar con CLEMENTINO, ENSI, FABRI FIBRA, GUÈ PEQUENO, MARRACASH e SALMO, in veste di editori e direttori artistici, TRX Radio promuove, suona e racconta esclusivamente musica rap, con playlist tematiche firmate dagli stessi artisti, in rotazione continua.La selezione di TRX Radio è infatti curata dagli artisti e dalle personalità che appartengono alla scena nazionale e internazionale, con la finalità di promuovere musica rap, per poter offrire e raccontare un panorama completo ed argomentato di una musica in continua evoluzione.Le playlist sono curate personalmente dagli artisti per garantire la più alta e motivata qualità nella selezione, scegliendo per gli ascoltatori tra la miriade di proposte attuali e passate. Ecco il valore aggiunto di TRX Radio, che a oggi conta oltre 300.000 download da parte degli utenti. Gli artisti hanno la possibilità di presentare qui in anteprima i loro brani e le loro esclusive: freestyle, b-side e altre rarità. TRX rappresenta il rap in ogni sua forma e dimensione.