Coronavirus, arriva "Trova 'sto vaccino", il rap inedito interpretato da giornalisti, Dj e speaker radiofonici

Marzo 2020. Il mondo è sconvolto dal virus del Covid 19 che si è propagato a macchia d’olio in ogni nazione terrestre contagiando centinaia di migliaia di persone.L’Italia è stata la prima nazione europea infettata e il governo per cercare di arginare l‘epidemia, che a oggi conta decine di migliaia di contagiati, ha chiuso le attività economiche blindando a casa milioni di italiani. La storia la sappiamo perchè la stiamo vivendo personalmente giorno dopo giorno.“Io resto a casa” è diventato il motto di ognuno di noi, prigionieri dorati tra le nostre amate mura domestiche.Da questa quarantena nasce l’idea di una brano …“Trova sto vaccino”, un rap old school interpretato da artisti, giornalisti, spaker radiofonici, dj e addetti ai lavori del mondo dello spettacolo, provenienti da ogni parte d’ Italia, che rimanendo a casa e senza incontrarsi, hanno aderito a questa iniziativa.La produzione musicale, che ha dovuto affrontare le grandi difficoltà della distanza dei propri creatori, è tutta rigorosamente “home”e le voci sono state registrate tramite telefono mobile, sfruttando applicazioni telefoniche e con lo stesso procedimento si sta realizzando il video che contiene le raccomandazioni per preservarsi dal contagio in tutti i differenti dialetti italiani.“Abbiamo deciso di devolvere i proventi di questo pezzo rap alla raccolta fondi di UNICEF per L’emergenza Coronavirus. UNICEF lavora in Italia e nel mondo per distribuire materiali di protezione per operatori sanitari e per proteggere i bambini fragili e svantaggiati. Se volete farlo anche voi andate su www.unicef.it oppure donate all’iban IT98 C050 1803 2000 0001 5100 514”, raccontano i due autori, Marco De Antoniis e Flavio Mazzocchi“Trova sto vaccino” nasce da un idea di Marco De Antoniis della Flender Produzioni di Roma e in distribuzione digitale della Wondermark di Brescia con la promozione radio di DCOD Comunication. Il video è stato realizzato con la regia di Marco D’Andragora.E con le voci straordinarie di:Piero Mazzocchetti - tenore crossover da MontesilvanoMauro Marino – speaker radio/tv di Radio Italia Solo Musica Italiana da MilanoSergio Friscia – entertainer televisivo e radiofonico di Radio Dimensione Suono da RomaRoberta Ammendola - giornalista e conduttrice televisiva Rai da RomaGabriele Manzo – giornalista di Rtl 102,5 da RomaMarco D’Andragora – regista videoclip da PescaraMizet – Cantante da RomaSylvia Meritano – cantante da AstiVito Fullone – rapper da PotenzaGianluca Giudici – Promoter teatrale da AnagniCon le chitarre e il basso di Max Rosati da Civitavecchia e Pierpaolo Ranieri da Roma