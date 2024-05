Tredici Pietro: «Ho visto sempre mio papà Gianni Morandi come uno svantaggio, ci ho sofferto ma non so perché»

di Redazione Web

Tredici Pietro torna con un nuovo progetto musicale. Il figlio di Gianni Morandi, che sta provando a seguire le orme del papà, ha fatto felici i fan con l'annuncio del nuovo singolo, dal titolo Big panorama, con il quale racconta se stesso e tutti gli eventi che sono successi in questi mesi. E, nel videoclip, appare anche papà Gianni.

Il rapporto con un papà famoso

In una lunga intervista rilasciata a Repubblica, Pietro ha spiegato il significato del suo nuovo brano: «Dal punto più basso si può soltanto uscire e risalire e Big Panorama è il ritorno dopo due anni.

Nella nuova canzone, con il verso "e sono il figlio di Gianni, non so perché ci ho sofferto", ha cercato di raccontare cosa vuol dire essere un figlio d'arte: «Vale un po’ come giocare una carta: da una parte è un enorme svantaggio, dall’altra un enorme vantaggio. Io l’ho sempre presa come un enorme svantaggio. Sul perché ci abbia sofferto è una cosa che non ho ancora capito, ci devo arrivare, se no l’avrei detto».

Nel videoclip c'è anche il volto della voce di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. «Ho coinvolto anche papà nel video - ha spiegato - volevo fargli dire proprio quella frase, che fosse il demone che si autorappresentasse, quella figura paterna che tutti hanno da sconfiggere in qualche modo e hanno anche a protezione. Penso ci siano passati tutti quelli che hanno avuto la fortuna di avere un padre. Io ho sempre cercato di nascondere l’essere ‘il figlio di’, poi è venuta fuori perché fa notizia, e io non posso non espiarla».

