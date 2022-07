Travis Barker, come sta il batterista. La moglie Kourtney Kardashian da tre giorni in ospedale con lui

Travis Barker, il batterista dei Blink-182 ancora ricoverato per la pancreatite che lo ha colpito. Accanto a lui c'è la neo-moglie, Kourtney Kardashian, che non ha mai lasciato la stanza d'ospedale.

È stata proprio la moglie di Travis Barker ad accompagnare il musicista all'ospedale West Hills di Los Angeles, tre giorni fa. I medici avevano poi deciso di trasferirlo in una clinica specializzata, il centro medico Cedars-Sinai, sempre a Los Angeles. Da allora, come riporta Tmz, Kourtney Kardashian non è mai uscita dalla stanza in cui si trova ricoverato il marito. La coppia si era sposata di recente tre volte: la prima a Las Vegas (cerimonia non legalmente riconosciuta) il 4 aprile scorso, la seconda con rito civile il 15 maggio a Santa Barbara (California) e infine, con rito religioso a Portofino una settimana dopo. Per il batterista si tratta del secondo matrimonio, mentre la star dei reality era stata fidanzata per nove anni con Scott Disick, con cui aveva avuto tre figli senza però mai sposarsi.

Sulle condizioni di salute di Travis Barker, i medici mantengono il massimo riserbo e non ci sono notizie recenti che possano tranquillizzare, o preoccupare, i fan. Il musicista, uno dei migliori batteristi al mondo della propria generazione, ha avuto una pancreatite e aveva fatto molto preoccupare una foto, poi cancellata, della figlia maggiore, Alabama. Nello scatto, la ragazza teneva la mano al padre e chiedeva ai follower di pregare per lui. Non si sa quanto siano gravi le condizioni di salute, ma i medici che stanno curando Travis Barker sospettano che a causare la pancreatite siano state le conseguenze di una colonscopia a cui si era sottoposto di recente.

