Tozzi live in acustico. L’artista presenterà “Songs”

Musica, primavera e note in streaming. E Montecarlo ospiterà il primo concerto in acustico di Umberto Tozzi, cantautore e chitarrista italiano che non ha bisogno di presentazioni, tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti. Il cantante si esibirà sabato 10 aprile presso la Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo, per presentare per la prima volta in quarantacinque anni di carriera, “Songs” uno speciale concerto live acustico.

Radio Italia sarà la radio ufficiale dell’evento che verrá mandato sulla piattaforma streaming Zeye Payperlive nonché su sito ufficiale dell’artista (umbertotozzi.com). Immancabili nello show, tutte le canzoni di repertorio dell’artista, simbolo della sua lunga carriera, completamente rivisitate in chiave acustica. Lo show nasce da un profondo imperativo: aiutare il più possibile il mondo dello spettacolo che, purtroppo, ha subito pesanti contraccolpi nell’ultimo anno, in termini economici e non solo. In questo contesto, l’artista ha deciso di devolvere il ricavato dello show a favore dei musicisti, dei tecnici e dell’intero staff dell’artista, fortemente toccati dalla crisi dovuta alla pandemia mondiale. «Sono felice di annunciare questo concerto perché spero mi dia l’opportunità di aiutare in maniera concreta i musicisti della mia band e tutto il mio staff tecnico» ha commentato Tozzi, disposto ad aiutare concretamente i colleghi in difficoltà. Un punto di partenza importante, se si pensa agli enormi sacrifici che tutti gli addetti del mondo dello spettacolo hanno dovuto fare, causa il blocco quasi totale della cultura e dello spettacolo in questo lungo anno di covid- 19, con concerti e spettacoli rimandati a data da stabilire. «Sono ragazzi con famiglia e figli, sono con me da venti anni, avevamo un tour mondiale che ovviamente è stato rimandato e come tutti coloro che lavorano nell’ambito artistico sono stati penalizzati da questa pandemia. Questo concerto è per loro» ha concluso l’artista.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Aprile 2021, 17:01

