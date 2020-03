Coronavirus, tutti a casa. Da Jovanotti e Laura Pausini: i vip aprono i loro salotti ai fan

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Marzo 2020, 08:31

ma c'è anche chi ha optato per il giardino di casa, e chi per il salone. C'è chi ha scelto l'intero appartamento, dalla cucina al bagno, come Francesco Baccini che «io resto a casa» l'ha messo in musica. Il messaggio è infatti quello, un coro per un'unica raccomandazione: restiamo a casa. Personaggi della tv, della musica, del cinema, del teatro, della politica.perché questa forzata ma necessaria vita tra quattro mura che ci è piombata addosso possa avere una parentesi di distrazione. Il tutto sul web, sulle pagine social di cantautori, attori, presentatori, presidenti di regione o sindaci. Primi o primissimi piani, inquadrature all'americana o a figura intera, tutto in formato familiare, smartphone style.per esempio, a casa Diodato, e il cantautore vincitore dell'ultimo Sanremo ha improvvisato nel suo tinello laccato di bianco uno show di un'ora., il verde come sfondo, un oud arabo sulle cui corde le dita pizzicavano curiose.nel salone della sua casa di Forte dei Marmi, drappeggi di tende ecrù alle spalle e mobili di antica foggia, atmosfere old british per Mika che da Londra ha incoraggiato i suoi fan seduto su una poltrona di tessuto bianco accanto a un caminetto di marmo antracite ornato di fiori gialli e piante grasse, mentre su un lungo divano candidoha parlato del «dovere di stare in autoquarantena», alle spalle tele antiche su massicce cornici dorate.invece, a far da sfondo al messaggio di(foto, sotto). Ha scelto le stanze di casa trasformate in studi di registrazione Francesco Gabbani, protagonista di un concerto acustico nel tinello affollato da chitarre, pianoforti, schermi di pc e diavolerie elettroniche. Oggi alle 16, invece, aprirà le porte della sua casa-studio Gianna Nannini e alle 18 tutti nella villa romana di Gigi D'Alessio seduto al suo grancoda.colme di libri da parte di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Attilio Fontana, governatore della Lombardia e Dario Nardella sindaco di Firenze. Più istituzionale la location di Virginia Raggi, sindaca della Capitale, tra arazzi e bandiere del Campidoglio.s'è mostrato con una mascherina su cui ha disegnato un sorriso mentre Enrico Bertolino ha allestito una versione domestica del suo spettacolo inevitabilmente interrotto reintitolandolo Sapessi com'è strano restare chiusi in casa a Milano. E mentre alcune Fondazioni liriche hanno aperto sui siti la loro playlist di opere e balletti, il baritono Nicola Alaimo, rinviate le tournée in mezzo mondo, organizza pomeridiani ricevimenti virtuali su fb nel salone della sua casa di Pesaro per intrattenere al pianoforte con arie d'opera e romanze.a ruota le pagine de La coscienza di Zeno, una delle nostre attrici più brave, Laura Marinoni, offre poesie tra cui una instant, scritta per questi giorni di paura da Mariangela Gualtieri, ha fatto scalpore per dei bei versi di speranza: «Adesso siamo a casa. È portentoso quello che succede. E c'è dell'oro, credo, in questo tempo strano. Forse ci sono doni. Pepite d'oro per noi. Se ci aiutiamo».