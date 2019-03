Toto Cutugno come Al Bano, l'Ucraina chiede il divieto d'ingresso: «È amico di Putin»

Anche Toto Cutugno come Al Bano Carrisi : nella lista degli indesiderati in Ucraina Un gruppo di deputati ucraini ha chiesto al capo dei servizi di sicurezza (Sbu) Vasily Gritsak di precludere l'ingresso inal cantanteper le sue presunte posizioni: lo ha detto al telefono all'ANSA uno dei parlamentari che hanno avanzato la richiesta, Viktor Romanyuk, confermando il contenuto di un articolo apparso ieri su Economistua.com . La testata online pubblica una copia di quello che dovrebbe essere il documento inviato dai parlamentari all'Sbu., che avrebbe un concerto in programma a Kiev il 23 marzo, viene definito «un agente di appoggio della guerra della Russia in Ucraina». Romanyuk ha dichiarato all'ANSA che la richiesta è stata lanciata «perchéfa parte dell'associazione Amici di Putin ed ha sostenuto l'annessione della Crimea».«Su internet - ha aggiunto - ci sono molte informazioni sulla sua posizione riguardo all'occupazione della Crimea». Pochi giorni fa l'Ucraina ha inserito Al Bano nella «lista nera» del suo ministero della Cultura.