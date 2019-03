Infiniti attimi di paura per Toto Cutugno durante il concerto a Kiev, in Ucraina, quando un uomo è salito sul palco mentre l'artista stava cantando "L'italiano", la sua canzone più conosciuta, che ha contribuito al suo successo anche in molte nazioni dell'Europa dell'Est.

Toto Cutugno "non gradito" in Ucraina. Lui sbotta: «Sono incazzato e adesso temo qualche pazzo»​



Toto Cutugno, come emerge da un video diffuso dall'entourage del cantante, si è quasi subito reso conto dell'assenza di cattive intenzioni da parte dello spettatore e ha invitato la security a lasciarlo stare. Dopo aver portato a termine l'esibizione e aver annunciato una breve pausa, il cantante toscano si è avvicinato all'uomo per stringergli la mano, sempre sotto l'occhio vigile della sicurezza. Incidente chiuso e per tutti un sospiro di sollievo.



Il concerto di Cutugno a Kiev era diventato un appuntamento carico di tensioni dopo che un gruppo di deputati di Kiev aveva chiesto di vietare l'ingresso in Ucraina al cantante per le sue presunte posizioni filorusse. , si è quasi subito reso conto dell'assenza di cattive intenzioni da parte dello spettatore e ha invitato la security a lasciarlo stare. Dopo aver portato a termine l'esibizione e aver annunciato una breve pausa, il cantante toscano si è avvicinato all'uomo per stringergli la mano, sempre sotto l'occhio vigile della sicurezza. Incidente chiuso e per tutti un sospiro di sollievo.dopo che un gruppo di deputati di Kiev aveva chiesto di vietare l'ingresso in Ucraina al cantante per le sue presunte posizioni filorusse.

E' una vicenda assurda, io sono apolitico

, ha replicato Cutugno.

Ultimo aggiornamento: 20:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA