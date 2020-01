Torna Matteo Alieno con il singolo “Fantasia”

Oggi, martedì 21 gennaio esce in radio, sulle piattaforme streaming e in digital download “Fantasia”, il nuovo singolo di Matteo Alieno, la promessa della nuova generazione del cantautorato italiano.

«Quando sono uscito dal liceo - racconta Matteo Pierotti in arte Alieno, classe ’98, è un cantautore, produttore musicale e polistrumentista romano - ho avvertito quella sensazione di responsabilità e di paura, e mi sono ritrovato a scontrarmi con la realtà, con il mondo dei grandi. Su questo ho scritto una canzone dal titolo Fantasia; più che una canzone, è una richiesta di aiuto, un grido. Racconta della voglia di scappare lontano dalla realtà, lontano dal mondo dei grandi, che ad oggi si mostra cinico e pieno di responsabilità agli occhi di un ragazzo». Martedì 21 Gennaio 2020, 19:18

