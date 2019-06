Da J-Ax a Elodie è l'estate dei tormentoni italiani

Martedì 25 Giugno 2019, 05:01

Spiagge affollate, cocktail gelati e la colonnina di mercurio in rapida ascesa.si è finalmente decisa ad, i motivetti che per almeno tre mesi canticchieremo sotto la doccia, in macchina e nelle disco in riva al mare. E se in passato, a farla da padrone sono state le hit latino-americane, quest'anno la sfida è tutta tricolore.Dopo i successi di Senza pagare e Italiana, in coppia con, il rapper milanese con Ostia lido conquista saldamente la vetta della classifica. Spesso gli artisti italiani ammiccano però ai ritmi latini, ecco alloraballare il Mambo salentino, oppure il team di produttori e rapper capitanato dalanciarsi in uno sfrenato Calipso. A tenere testa all'invasione italiana in classifica, è soprattutto l'americana (e inossidabile), con il suo Medellìn assieme a Maluma.Tra gli altri successi dell'estate non inclusi in questa carrellata, vanno citati almeno Benji & Fede con Dove e Quando, Playa, il nuovo singolo di Baby K e poi Corazon Morado, il featuring di Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta: Latin urban in piena regola con sfumature trap. Si aprano le danze. L'estate 2019 può cominciare.riproduzione riservata ®