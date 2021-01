Top of the Music 2020, “Persona” di Marracash l'album più venduto. Poi Sfera Ebbasta e i Tha Supreme

La classifica “Top Of The Music 2020 Fimi/GfK” incorona la musica italiana: l’anno della pandemia infatti vede al primo posto della chart Album & Compilation Persona di Marracash, il disco più venduto, seguito da Famoso di Sfera Ebbasta e poi da 23 6451 di tha Supreme.

Più internazionale la chart Singoli, anche se il podio premia ancora l'Italia: in vetta la hit Karaoke di Boomdabash & Alessandra Amoroso, la seconda posizione spetta a Rocco Hunt & Ana Mena con A un passo dalla luna, mentre in terza c'è Mediterranea di Irama. Il primo posto classifica dei vinili spetta al classico senza tempo “The dark side of the moon” dei Pink Floyd, seguita da Famoso di Sfera Ebbasta, e Power up degli Ac/Dc a chiudere il terzetto.

Secondo i dati GfK, quest’anno lo streaming premium ha dominato il mercato con una crescita del 31,8%, mentre il free è salito del 9%. Nelle ultime settimane del 2020 in generale lo streaming è arrivato a sfiorare il miliardo di ascolti alla settimana: un record storico. Il lockdown – e la relativa chiusura di molti esercizi, insieme all’assenza di instore – ha frenato il fisico, già in difficoltà, che dopo mesi di declino (arrivato fino al 70% del venduto) chiude con -27,8 %.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 15:55

