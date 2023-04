John Travolta, all'asta l'abito di Tony Manero per la Febbre del sabato sera: ecco la cifra

di Redazione web

Giacca, gilet e pantaloni bianchi e la camicia con collo largo tipico degli anni Settanta, ovvero l'abito di John Travolta nel celebre film Saturday Night Fever, in cui interpreta Tony Manero, andrà all'asta in California. Il pezzo, come parte della vendita Hollywood: Classic & Contemporary organizzata da Julien's Auctions e Turner Classic Movies, potrebbe raggiungere la cifra stimata di 200 mila dollari.

Goldrake, 45 anni fa in Italia il primo episodio del cartone giapponese sul robot buono

Star della disco

Il personaggio di Manero trasformò il 23enne Travolta in una star mondiale, grazie a quel personaggio spavaldo e sicuro di sé, che si trasformava sulla pista da ballo, mettendo in mostra la sua naturale abilità nel ballare, che lo riportò in auge, dopo un periodo difficile della carriera, con Pulp Fiction di Quentin Tarantino. Sul sito della casa d'asta è specificato che il costume è uno dei due utilizzati durante la produzione, indossato durante le memorabili sequenze di danza in discoteca.

Elves, lo strano anello rosso comparso nei cieli italiani: è un fenomeno rarissimo

Cimeli di Hollywood

L'asta si svolgerà tra il 22 e il 23 aprile e includerà anche oggetti tra cui il macete di Harrison Ford usato in Indiana Jones e il Tempio maledetto, un elmo di Iron Man da Captain America: Civil War e un hoverboard usato da Michael J. Fox in Ritorno al futuro. Ma tornando alla Febbre del Sabato sera, la performance di Travolta, nel film del 1977 gli valse una nomination come miglior attore agli Oscar del 1978, che però perse contro Richard Dreyfuss per il suo ruolo in The Goodbye Girl.

Ultimo aggiornamento: Martedì 4 Aprile 2023, 19:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA