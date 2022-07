Tonino Cripezzi morto dopo il concerto, com'è stato trovato il corpo del leader dei Camaleonti

La cena, poi l'ultimo concerto e il ritorno in albergo a San Giovanni Teatino. Sono queste le ultime tappe della vita di Antonio Cripezzi, per gli amici Tonino, 76enne storico leader dei Camaleonti trovato morto domenica mattina.

A fare la scoperta è stato Valerio Veronese, il chitarrista, che ha bussato alla porta della sua camera intorno alle 10: a far scattare l'allarme, la moglie di Cripezzi. «Lo ha chiamato come ogni mattina e lui non ha risposto al cellulare», racconta Veronese al Messaggero. Il telefono della camera ha squillato a vuoto anche quando hanno provato a telefonare dalla hall dell'abergo, così Veronese è salito in camera indieme alle donne delle pulizie: «Sono entrato e l’ho trovato nel letto, a pancia in giù che non si muoveva più. Tonino era in cura per il diabete, aveva fatto lo stent, era sempre sotto controllo rigido, era controllatissimo dalla moglie (e a quanto pare era cardiopatico ndr). Però si sa, queste cose avvengono quando meno te lo aspetti».

E Tonino se n'è andato in un caldo weekend di luglio, dopo un'esibizione di due ore nel parco di Villa De Riseis a Pescara: «È venuto a mancare un pezzo di noi, a livello umano, a livello musicale, negli anni d’oro eravamo in giro sei mesi all’anno, dormivamo più fra di noi che con le mogli. Negli anni questa cosa è venuta un po’ a mancare, il lavoro è calato, sono cambiati i tempi ma il legame è rimasto. Stavamo invecchiando insieme», conclude Veronese.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Luglio 2022, 10:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA