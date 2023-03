Riecco Tonino Carotone: «Cantare mi rende libero. Con me anche Paoli, Piotta e il Coro dell’Antoniano»

«Siamo naviganti. A ogni porto che vai non sai cosa ti aspetta, ma la sorpresa è grande. Cantare mi rende libero». Tonino Carotone approda con sonorità che sembrano sbarcate trascinandosi atmosfere ritmiche, calde e colorate di altri luoghi e tempi. Dall’ispirazione di Fred Buscaglione e Renato Carosone, Carotone arriva al Germi di Milano con un mini live per presentare il suo ultimo disco, “Etiliko Romantiko” in uscita il 10 marzo, stesso giorno di partenza del tour (Largo Venue, Roma il 24 marzo). Ad anticiparlo il singolo, “El ultimo cliente”, «brano autoritratto» dello stesso cantautore spagnolo, classe 1970, pseudonimo di Antonio De La Cuesta. Rumba, rock’n’roll unito al cantautorato e al pop cantato in 5 lingue. Nel disco “Whisky, Tabacco e Venere” con cui torna a collaborare dopo “Vino, tabacco e venere” con l’artista romano Piotta (presente tra il pubblico nel locale milanese). «Sapevo che voleva collaborare con me - racconta - e ho accettato. I treni vanno presi subito perché non si sa come va la vita». Non è l’unico feat. Tra gli altri, la rivisitazione di “Il cielo in una stanza” con Gino Paoli («Inizialmente me la facevo cantare dalle ragazze che mi aspettavano dopo i concerti, alla fine sono riuscito a cantarla con lui, dopo che mi ha invitato a vedere un suo concerto»), “No Dollar” con JhonnyBoy, “Solcando le onde” con Il Piccolo Coro dell’Antoniano. «Questa canzone con i bambini mi ha commosso. Parla dei migranti. Ci riporta al rispetto. L’umanità sa fare male all’intero universo. Il Mediterraneo è una fossa comune». Per Carotone, “Etiliko Romantiko” arriva dopo un momento difficile. «La pandemia è arrivata poco dopo la morte di mia madre. Non volevo fermarmi anche per non cadere in depressione, e invece è arrivato il lockdown. Adesso ho una voglia incredibile di ripartire». E sul suo ritorno in Italia: «Sono contento di ritornare a suonare qui. Ho ritrovato gli stessi problemi che ci sono in Spagna, tra guerra e crisi economica. Credo che gli esseri umani non siano coscienti di cosa stanno vivendo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 06:35

