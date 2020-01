Tommaso Paradiso, online il nuovo video "I nostri anni"

Concerti live 2020. dai Pearl Jam a Vasco Rossi ecco tutti gli artisti italiani e stranieri che si esibiranno live

Mercoledì 22 Gennaio 2020, 16:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È disponibile dal ​22 gennaio ilde “I Nostri Anni”, il nuovo singolo inedito diuscito su etichetta Island Records il 10 gennaio, che ha già superato il milione di stream su Spotify. Diretto dagli YouNuts! (Antonio Usbergo e Niccolò Celaia) e prodotto da Antonio Giampaolo per Maestro Production, il video vede Tommaso Paradiso muoversi sullo sfondo di una splendidanotturna. Una celebrazione della città d'origine e amatissima dall’artista attraverso le immagini di luoghi iconici, dalla scalinata di Piazza di Spagna al Cupolone, che in questi nostri anni hanno fatto da scenario a momenti“I nostri anni”, scritta da Tommaso Paradiso e prodotta da Matteo Cantaluppi, è un inno alla bellezza fatta di momenti, dettagli, piccoli gesti della: dalla musica di mamma e papà, ai biscotti inzuppati nel latte, i discorsi dopo mezzanotte. Un racconto intriso di nostalgia in grado di far ridere e commuovere ancora, dove si trovano i segni del passato uniti ad alcune figure simbolo che incrociano cultura pop e filosofia, da Alberto Sordi a Kant.Con queste parole Tommaso Paradiso descrive il brano: «“I nostri anni” nella linea temporale della mia carriera è una sorta di, un po' come lo sono state “Promiscuità” o “Sold Out”. È come se ad un certo punto dovessi mettere un punto, tirare le somme, fare una foto che sappia cogliere un passaggio importante della mia vita. E questo è ciò che in effetti rappresenta “I nostri anni” per me. L'amicizia, l'amore, la mia città, il mio passato e il mio presente che vivono insieme in una sola canzone».A partire dalTommaso Paradiso partirà per “SULLE NUVOLE TOUR”, dove sarà protagonista sui palchi dei principali palazzetti italiani. La tournée, prodotta da Vivo Concerti, toccherà 10 città.Mercoledì 21 ottobre 2020 || Roma @ Palazzo dello SportMartedì 27 ottobre 2020 || Napoli @ PalaPartenopeVenerdì 30 ottobre 2020 || Bari @ PalaFlorioMartedì 3 novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafioreVenerdì 6 novembre 2020 || Catania @ PalaCataniaMercoledì 11 novembre 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum ForumSabato 14 novembre 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInventMercoledì 25 novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela ForumSabato 28 novembre 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol ArenaVenerdì 4 dicembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour