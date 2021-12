Tommaso Paradiso positivo al Covid: «Negativo a mille tamponi rapidi, poi ho fatto il molecolare»

Anche Tommaso Paradiso è costretto a fare i conti con il Covid. Il cantautore romano ha annunciato la sua positività con una Story su Instagram: «Mi unisco a quella vagonata di persone asintomatiche positive al molecolare. Buona quarantena a tutti». L'ex frontman dei Thegiornalisti ha poi rassicurato i fan sulle sue condizioni: «Siete troppo teneri, mi fate commuovere ogni volta. Sto bene. Ho fatto mille tamponi rapidi ai quali sono risultato sempre negativo».

Tommaso Paradiso positivo al Covid

Tommaso Paradiso ha raccontato come ha scoperto la sua positività al Covid-19: «Sarei dovuto partire in questi giorni, così ho fatto un tampone molecolare al quale sono risultato positivo (penso sia la storia di tutti). Rimango a casa e amen, non è un dramma. I drammi sono altri». Poi la proposta ai follower: «Ditemi un ora e un giorno e ci facciamo una bella diretta insieme con la chitarra, il pianoforte e le canzoni».

Nei giorni scorsi Paradiso aveva alzato una polemica contro il governo e le misure anti-Covid: «Mi scrivete tutti che siete preoccupati per i concerti, figuratevi io amici. Ho anche sentito personalmente autorità competenti ma le risposte che ci danno fanno più aria del vento. L'importante (per loro) è che il calcio vada avanti, della musica... sticavoli. Tanto la faccia ce la mettiamo noi».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 31 Dicembre 2021, 13:45

