Tommaso Paradiso, fuori il nuovo singolo "Ricordami". I fan su Twitter: «Torna con i Thegiornalisti»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 21:24

A mezzanotte del 2 settembre è uscito il nuovo brano firmato da Tommaso Paradiso. Un testo romantico dal sound anni 80 che conquista i tanti fan del cantante. Su Twitter, però, c'è chi non avrebbe apprezzato, chiedendo all'artista romano di tornare insieme ai Thegiornalisti.Sul social si rincorrono i commenti e Tommaso Paradiso diventa trend topic. «», chiedono in tanti. E ancora: «». Non mancano gli elogi: «».Staremo a vedere.