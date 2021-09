Tommaso Paradiso: dal 17 settembre in radio con il nuovo singolo "Magari No"

E' partito ufficialmente il Countdown per ascoltare Magari No il nuovo singolo di Tommaso Paradiso che sarà disponibile su tutte le piattaformi digitiali a partire dal 15 settmebre e in radio da venerdì 17. Da oggi il singolo è disponibile anche in pre-save, canzone, che nei fatti anticipa il lancio del nuovo album Space Cowboy previsto per l'inizio del 2022 e al quale seguirà un tour in primavera.

Il singolo, che ha l'etichetta discografica della Island Record, scritto dallo stesso cantante e prodotto da Federico Nardelli, raccoglie richiami nostalgici e delicati, un "amarcord" d'amore, romantica e malinconica, un mix perfetto di suoni e parole da toni delicati e di grande impatto emotivo. Una canzone da ascoltare " con il volume a cannone", un pò come l'artista ci ha abitutato a fare, ascoltando i suoi grandi successi degli ultimi anni.

In effetti,Paradiso ha in eredità una serie di successi intramontabili: "Ricordami" è stato disco di platino, "Non avere Paura" è entrata nelle top ten di tutte le classiche e cetificato triplo disco di Platino, "Ma Lo Vuoi Capire" e "I nostri anni" dischi d'oro. Ha collaborato con artisti del calibro di Lorendana Bertè, Nilla Zilli, Noemi, Jovanotti, Calcutta e TaKagi & Ketra, ed anche con Il Gruppo Thegiornalisti ha creato dei veri e propri tormentoni, band - che ha fondato con Marco Primavera e Marco Antonio Musella - che ha riempito il circo Massimo al concerto evento del 7 settembre 2019.

Per quanto riguarda il tour del 2022 il cantante partirà da Jesolo il 26 marzo, sarà poi a Firenze il 29 marzo, a Napoli il 31 marzo, a Casalecchio del Reno il 3 aprile, a Roma il 7 aprile, a Torino il 10 aprile, ad Assago il 22 aprile, a Bari il 29 aprile a Catania il 3 maggio, per finire il tour a Reggio Calabria il 7 maggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Settembre 2021, 17:56

