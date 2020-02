Tom Walker torna in Italia con 4 concerti a luglio: ecco le date

A luglioil cantautore multiplatino vintore del “ai BRIT Awards 2019, torna in Italia con 4 imperdibilUno spettacolo unico in cui l’artista britannico, che in poco tempo ha raggiunto 1 miliardo e mezzo di stream e oltre 1 milione di dischi venduti su scala mondiale, presenterà al pubblico i brani della versione speciale del suo album d’esordio “What a time to be alive (Deluxe Edition)”.UESTE LE DATE ITALIANE DEL SUO TOUR:12 luglio – Auditorium Parco Della Musica, ROMA (Roma Summer Fest)13 luglio – Arena del Mare, Porto Antico, GENOVA14 luglio – Piazza Castello Sexto ‘Nplugged, SESTO AL REGHENA (PN)16 luglio – Corte Mole Vanvitelliana, ANCONA (Spilla Festival 2020)Le prevendite dei concerti saranno disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 24 febbraio sui circuiti Ticketone.it e ticketmaster.it. “What A Time To Be Alive (Deluxe Edition)”, disponibile nei negozi tradizionali, in digital download e su tutte le piattaforme streaming, contiene 21 tracce, tra cui 4 brani inediti e le versioni rivisitate delle hit radiofoniche "Leave a Light On" (doppio platino in Italia) e “Just You and I” (platino in Italia). L’album è stato anticipato dal primo inedito “Better Half Of Me”, un brano intimo e intenso in grado di coinvolgere ed emozionare gli ascoltatori come le sue hit precedenti, che ha subito conquistato il primo posto nel Regno Unito e sta continuando a scalare le classifiche internazionali.In poco tempo Tom Walker si è affermato sulla scena musicale mondiale ottenendo un successo incredibile: 1 miliardo e mezzo di stream, 7 milioni di singoli e 1 milione di dischi venduti (di cui 200 mila solo nel Regno Unito). E ancora il singolo “Leave a light on”, certificato platino in 15 Paesi, ha venduto 2 milioni di copie solo nel Regno Unito, registrato 390 milioni di stream totali nel mondo, mentre “Just You and I” ha venduto 1 milione di copie e totalizzato oltre 270 milioni di stream complessivi.