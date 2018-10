In arrivo 'Tokio', il nuovo singolo di Andrea Febo

Mercoledì 24 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sta per arrivare “”, nuovo singolo di. Il brano è stato preceduto, neglio ultimi mesi, da due singoli di successo d come "Denuncialo" e "Lonatano", oltre al primo posto alla 68esima edizione delcome coautore di "Non mi avete fatto niente". Tokyo uscirà in radio e nei principali digital store da venerdì 26 ottobre.«Hai presente - spiega Febo - quando lei e lui, in un giorno qualunque, in un posto qualunque, litigano per un motivo qualunque? Se ne dicono di tutti i colori, fino a minacciare di partire per Tokyo se lui riesce a trovare un volo che conviene, e già...... è proprio quel ‘che conviene’ che non arriverà mai, perché fondamentalmente non si vuol far arrivare»è stato prodotto da Riccardo Piparo, mentre la regia del videoclip di prossima uscita è di Fabrizio Cestari.Andrea Febo, nato a Roma, vince l’Accademia di Sanremo, scelto da Baudo tra oltre 4000 partecipanti, e partecipa al Festival nel 2002. Esce per BMG/Sony il suo primo album “Invece mio fratello lavora”. Parte in tour con RDS e percorre tutta l’Italia suonando il suo album. Nel 2006 esce un singolo “Disoccupato”, conquistando il premio MEI e l’anno successivo pubblica solo per il web un nuovo EP “MONDO”. Nel 2008 arriva l’incontro con Eros Ramazzotti che diventa editore e produttore del nuovo album, "FEBO.” Sony/Radiorama, che contiene il singolo “Dov’è la terra promessa”, canzone che conquista subito la vetta dell’airplay radiofonico. Successivamente pubblica per il web alcuni singoli, con i relativi video su YouTube, tra i quali "BASTA", con il patrocinio del telefono rosa. La canzone, contro la violenza sulle donne, conquista tutta la stampa. Scrive e collabora con altri artisti, tra i quali, Fabrizio Moro: da “Barabba" ad “I remember you”. È co-autore del brano “Non mi avete fatto niente”, interpretato da Fabrizio Moro e Ermal Meta vincitore del Festival di Sanremo 2018. Attualmente si sta dedicando al nuovo album di prossima uscita.