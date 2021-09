Tiziano Ferro, la dedica d'amore: il tatuaggio per il marito Victor Allen

Una nuova tenera dedica d’amore da parte di Tiziano Ferro al marito Victor Allen. Il cantante Tiziano Ferro dal suo account Instagram ha postato una foto in cui mostra il tatuaggio dedicato al suo compagno.

Tiziano Ferro, il tatuaggio per il marito Victor Allen

Tiziano Ferro pubblica sui social una dedica d’amore per il marito Victor Allen. Il cantante Tiziano Ferro ha condiviso uno scatto in bianco e nero in cui si intravede il suo occhio e una parte del suo braccio, su cui si è fatto tatuare la lettera V, iniziale del nome del compagno: «Ai tatuaggi - ha scritto nella didascalia del post - come scudo sulle vene…». La frase fa parte del reparto musicale di Ferro, dato che viene dal testo di un suo brano, “Il destino di chi visse per amare”

Tiziano Ferro e il marito Victor Allen il 25 giugno 2019 sono convolati a nozze a Los Angeles, per poi sposarsi di nuovo il 14 luglio successivo, nella villa di Sabaudia del cantante. Ferro, molto riservato sulla sua vita privata, in un’intervista a “Domenica In” ha parlato del compagno: «Prima di lui – ha spiegato - ho provato ad avere delle altre relazioni. Victor è arrivato perchè io gliel’ho permesso ed è riuscito a smussare i miei angoli».

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Settembre 2021, 22:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA