Tiziano Ferro: «I miei figli non avranno il passaporto italiano, è una cosa che mi fa soffrire da morire»

Tiziano Ferro dichiara in una lunga intervista rilasciata a Rolling Stones che non ha intenzione di fare il passaporto italiano ai suoi figli nonostante ne abbiano il diritto. Una decisione sofferta ma che il cantante si è sentito costretto a prendere: «La legge italiana esclude mio marito Victor» ha detto.

Un diritto a metà

Negli Stati Uniti, dove l’artista vive ormai da diversi anni, le coppie omosessuali non incontrano le stesse difficoltà che si hanno nel nostro Paese. In Italia, infatti, Margherita e Andres, figli di Tiziano Ferro, avrebbero diritto a metà del presidio genitoriale. «Se stanno male, solo io posso andare al pronto soccorso perché mio marito Victor Allen non risulta sul passaporto, il che è una cosa aberrante», afferma il cantante.

Per quanto riguarda il futuro, Tiziano Ferro lascia qualche possibilità: «Forse lo farò più avanti, o lo faranno loro. Tanto a farli entrare col passaporto italiano avrebbero solo svantaggi, mentre da americani son tranquillo. So che, se vengo in tour, mio marito può prendersi cura di loro. È una cosa che mi fa soffrire da morire».

Il commento del Partito Gay italiano

Anche Fabrizio Marrazzo, Presidente del Partito Gay mostra la sua vicinanza al cantante: «Piena solidarietà a Tiziano Ferro, purtroppo in Italia non è considerato che esistono già oltre 100 mila famiglie con genitori lesbiche e gay, i cui figli sono invisibili per lo Stato»

