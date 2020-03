Tiziano Ferro, messaggi social per tenere compagnia. Oggi il video del regista Robert Zemeckis

Tiziano Ferro ha abbracciato fin dal primo momento le regole per sconfiggere l’emergenza in atto per la diffusione del CoVid19, ma non per questo trascura la vicinanza con i fan. È di stamattina la condivisione tramite i propri social network, del messaggio affettuoso per l’Italia che gli ha inviato Robert Zemeckis, il vincitore di Oscar e regista di tante pellicole di culto e di cassetta come Chi ha Incastrato Roger Rabbit, Ritorno al Futuro, Cast Away, Forrest Gump, La Morte ti fa bella, per citarne solo alcune. “#IORESTOACASA – dice Tiziano – ma voglio che il mio amore arrivi ugualmente a chi ne avverte il bisogno, a chi magari si sente solo e fragile in un momento del genere. Cerco di portare un messaggio di conforto, un po’ di musica che restituisca un momento di gioia alla quotidianità complicata che tutti stiamo vivendo”.



Prima la diretta Instagram con duetto insieme all’amica di vecchia data Laura Pausini, poi la sfida karaoke con le richieste dei fan per alcune belle cover (da John Legend a Renato Zero), poi la chiamata a raccolta di alcuni amici speciali che gli hanno inviato messaggi di sostegno per il suo Paese e gli Italiani: ha aperto la serie Marisol Nichols, la star della serie TV Riverdale (in Italia in onda su Sky e Infinity). seguita dalla popstar canadese di origine italiana Alessia Cara e ora da Robert Zemeckis, la cui madre Rosa è originaria di Arquata del Tronto nelle Marche.



Nei prossimi giorni sono attese altre sorprese, ma intanto Tiziano è fra i protagonisti della staffetta Musica Che Unisce, in onda martedì 31 marzo dalle 20.35 su Rai1, RayPlay, Radio2 e sui relativi canali youtube e facebook. Alla serata di musica condivisa, che coinvolge tanti grandi artisti italiani uniti per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile Italiana, Tiziano partecipa con un live di tre brani, interpretati dal suo studio casalingo a Los Angeles che definisce “il mio terreno di cura in questo periodo” aggiungendo di voler “dare qualche cosa a chi è in casa, attraverso la musica, e in particolare con una canzone che mi trasmette gioia ogni volta che la canto”. Per scoprire di quale canzone si tratta non resta che aspettare qualche ora.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Marzo 2020, 10:23

