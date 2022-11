Tiziano Ferro: «Mi metto a nudo con sincerità. Le offese? Perdonate ma...»

di Rita Vecchio

MILANO - Chi conosce Tiziano Ferro sa che la sua arma migliore è l’autenticità. «Mettermi a nudo è più facile che inventare una versione altra di me che non saprei sostenere e la cui idea stessa mi atterrisce. Posso piacere o no, ma se mi tolgo il privilegio di essere quello che sono, cosa mi resta?». Il cantautore di Latina - 42 anni di cui 20 di carriera con traguardi discografici da record (“Rosso Relativo”, quasi 3 milioni di vendite e uno degli album italiani più venduti nella storia, “Alla mia età”, “L’amore è una cosa semplice”) e live a tanti zeri - non si smentisce nemmeno con l’album “Il mondo è nostro” che uscirà l’11 novembre a tre anni da “Accetto miracoli”. «Io sono un po’ alla vecchia. Penso si debba di tanto in tanto sparire - racconta Tiziano, nell’attesa di tornare nel 2023 in tour negli stadi (15, 17, 18 giugno a San Siro, Milano; 24, 25 giugno Stadio Olimpico, Roma) - Per questo i social non mi fanno impazzire, mi terrorizza lo stare sempre connessi, il parlare per forza anche quando non si ha niente da dire. La bellezza del ritorno, invece, è speciale».

E allora, bentornato Tiziano. Che stato d’animo ha oggi?

«Positivo. Sto bene. “Il mondo è nostro” nasce nel periodo della pandemia, in cui mi sono concentrato più sulle opportunità che sul pessimismo. Quei mesi avevano rallentato il percorso di paternità che avevo intrapreso con Victor (Allen, sposato nel 2019, ndr) e che ci ha portato due bimbi (Andrés e Margherita, ndr) di cui sono orgoglioso. Mi hanno insegnato il senso di appartenenza. Non vivere questa esperienza (e me ne rendo conto solo ora) sarebbe stata una grave mancanza, sarebbe morta una parte di me importante. Siamo tanto indietro in tema di adozione. Pensi a quanto tempo, coppie ritenute idonee ad adottare, attendono bambini che nel frattempo diventano adulti dentro gli istituti».

Lei affronta il tema del ruolo dell’artista, in che modo è cambiato il suo?

«Vorrei non fosse cambiato. Ho una idea romantica dell’artista. Per me è colui che si sporca, che non si può corrompere, che è libero. Però, spesso, l’artista si siede su un piedistallo e sui privilegi. “Il mondo è nostro” è un’esortazione: se non puoi dare il massimo, prova almeno a dare il minimo. Non so quanto io ci riesca. So di certo, però, che metto in ballo la mia storia e lo faccio senza fine».

Nel disco ci sono tanti nomi di artisti.



