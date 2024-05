Tiziano Ferro, l'amore dopo il divorzio: «Con due bambini l’ultima cosa che vuoi è una nuova relazione». Poi l’indiscrezione su Sanremo 2025

di Dajana Mrruku

Tiziano Ferro ha ufficializzato il suo divorzio qualche settimana fa, mentre negli ultimi giorni è tornato al centro della discussione dopo un diverbio e un acceso botta e risposta con Mara Maionchi che lo aveva accusato di essere un ingrato. Il cantante di Latina è, però, una belva che non morde: «Ogni tanto mi piacerebbe attaccare, ma non è la mia natura», ha rivelato durante l'ultima intervista a Vanity Fair. Tiziano si è confidato sulla sua vita personale e la fine del matrimonio con Victor Allen, ma non solo.

Tiziano Ferro: «Perdono Mara Maionchi, ma deve cambiare pensiero. Mi sentirò grasso per sempre»

Tiziano Ferro, il divorzio e i diritti negati ai figli

Tiziano Ferro ha divorziato dal marito Victor Allen lo scorso anno, ma le procedure hanno chiuso ufficialmente il matrimonio solo qualche settimana fa. Non solo parole d'amore, quelle di Tiziano per l'ex marito, ma anche parole oneste e sincere, di chi l'amore l'ha vissuto a pieno: «Victor ha reso la mia vita sentimentale più bella e complessa. Il nostro è stato un amore bello ma, onestamente, anche doloroso. Una cosa ho capito: non potevo e non dovevo abbandonarmi all’idea del divorzio come fallimento, trappola allettante che ti illude di restare fermo in quella zona di comfort che è il dolore. Ringrazio la complessità e la tridimensionalità del rapporto con lui che mi hanno permesso di andare avanti».

Il cantante vive a Los Angeles e spesso ha denunciato la sua situazione: non può tornare in Italia con Margarita e Andreas perché qui non viene riconosciuta la doppia paternità ai piccoli e ne soffre molto.

La vita dopo il divorzio

Tiziano Ferro sta andando avanti con al sua vita, ma per adesso l'amore lo dedica ai suoi figli, Andreas e Margarita:

«Con due bambini piccoli l’ultima cosa che vuoi è iniziare una nuova relazione. In questo momento non ho la più pallida intenzione di entrare in quel meccanismo di incontro. Se succederà, sarà come nel resto della mia vita, dove le cose sono accadute per caso, come per caso mi sono ritrovato a vivere a Los Angeles. Una cosa però mi piace molto: i miei due figli mi hanno dato il dono dell’immunità dalla Fomo, la paura di non essere presente ai party, alle feste, agli eventi, alla vita degli altri.

L'indiscrezione su Sanremo 2025

Un cortometraggio in produzione sul suo primo romanzo, tanta musica da scrivere e suonare, Tiziano Ferro non si ferma proprio mai e non ha intenzione di farlo adesso. Il cantante di Latina, secondo quanto riporta Grazia Sambruna su Mow, sarebbe già stato confermato per Sanremo 2025: «A quanto si mormora nei corridoi del musicbiz, la partecipazione del cantante alla kermesse sarebbe già più di un semplice rumor. Si tratterebbe del suo esordio da concorrente, lo avevamo già visto all’Ariston solo in qualità di super ospite. E sarà contentissimo? Chissà».

Per adesso nessuna conferma o smentita, ma potrebbe essere la rinascita di Tiziano Ferro, una nuova sfida nel nuovo capitolo della sua vita.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 15:05

