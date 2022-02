Tiziano Ferro adotta Gianni un cane di 8 anni: «Era nella lista “eutanasia” di un brutto canile»

Torna il sorriso sul volto di Tiziano Ferro e l'artefice della nuova gioia è Gianni, un cane di 8 anni che la pop star ha adottato per portarlo via dal canile e offrirgli una nuova vita. Un mese fa Ferro e suo marito Victor Allen avevano condiviso la tristezza per la morte dell'amato Jake, un anziano cucciolone preso anche in quel caso in un canile che il cantante chiamava «Il ragazzo con tre cuori” due disegnati sul pelo e «uno troppo grande nel petto. Così grande che non ha retto più» aveva spiegato Tiziano.

Adesso invece è tempo di nuove presentazioni e il video che Ferro posta su Instagram ne è la testimonianza perfetta. «Ha 8 anni. Abbandonato e finito nella lista “eutanasia” di un brutto canile, - scrive Ferro - perché per lui non c’erano richieste. Pensare a questo mi strazia il cuore. Ma la sua vita d’ora in poi sarà solo gioia e amore infinito. Perché la scomparsa di Jake possa significare qualcosa: il nuovo inizio per un altro angelo che viveva a un centimetro dal nulla. Se avete bisogno d’amore ricordate sempre che i cani adulti sono una garanzia: dolci, mansueti , capaci di insegnare smisurata gratitudine - pensateci! Benvenuto a casa Gianni!!!».

