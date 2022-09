Una notte per D'Orazio, la moglie Tiziana: «Io, Stefano e i Pooh, una grande famiglia»

di Totò Rizzo

Immediata antipatia reciproca o clamorosa gaffe di uno dei due: degli incipit da manuale di una storia d’amore, quello che ha dato una mano a Cupido tra Tiziana Giardoni e Stefano D’Orazio – bravo, bello, simpatico e rimpianto batterista dei Pooh, andato via il 6 novembre di due anni fa – è il secondo. «Festa affollata di vip nel 2007, io organizzatrice d’eventi, lui Stefano D’Orazio dei Pooh, ma io non sapevo chi fosse, mai stata fan del gruppo. Scambiamo due chiacchiere, lui mi invita a cena per la sera dopo. Al ristorante tutti si girano a guardarlo, qualcuno lo saluta, qualcun altro si avvicina per l’autografo. Volevo sprofondare. Gli ho detto: “Ecco, mi sembrava che la tua faccia l’avessi già vista da qualche parte”».

Di sicuro non si innamorò di lui perché era il musicista famoso...

«Forse sono arrivata tardi nella sua vita ma in tempo per essere la sua famiglia, per rappresentare un punto fermo, lui che non ne aveva, tranne i suoi genitori e sua sorella. Sì, c’erano state storie importanti, durature ma il lavoro lo assorbiva completamente. Si ritirava a casa ed era solo».

Domenica prossima, all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, sarà ricordato con “Stefano!”: non una semplice serata commemorativa.



