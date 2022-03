Tiromancino, online il nuovo inedito contro la guerra. Ecco tutte le date del nuovo tour 2022: «Ho cambiato tante case»

È online su YouTube il video del brano inedito «Questa terra bellissima» contenuto nell’ultimo disco dei Tiromancino «Ho cambiato tante case», disco pubblicato da Virgin Records/Universal Music Italia lo scorso ottobre e accolto dalla critica con commenti entusiastici.

«Se i nostri bambini erediteranno da noi la terra, fa che vivano i loro giorni in un mondo senza guerra;

per gli uomini del domani che avranno il nostro nome, salviamo questa terra bellissima... salviamola insieme».

Federico Zampaglione racconta così questo brano: «Quando nel 2018 nacque questa canzone ed il video (che abbiamo atteso a lungo per far uscire dando spazio a canzoni più romantiche), chi poteva immaginare che oggi sarebbe potuto essere così in linea con i tempi oscuri che stiamo vivendo? Nel testo si parla infatti di rispetto e salvaguardia dell'ambiente e di pace. Il tutto prende forma in un contesto dove Cappuccetto Rosso e il lupo, eterni rivali nelle favole, sono uniti in una realtà insidiosa e vengono braccati dalla vera minaccia: l’essere umano».

Nel frattempo, i Tiromancino sono partiti per il «Ho cambiato tante case TOUR 2022» che li porterà nei principali teatri italiani.

Questo giro di concerti sarà l’occasione per la band di Federico Zampaglione di calcare nuovamente i palchi dopo una pausa di oltre 3 anni dal lungo tour sold out che aveva accompagnato l’uscita della raccolta «Fino a qui».

CALENDARIO DEL TOUR 2022

25 febbraio 2022 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) Palariviera

26 febbraio 2022 SENIGALLIA (AN) Teatro La Fenice

3 marzo 2022 BOLOGNA Teatro Manzoni

4 marzo 2022 TORINO Teatro Colosseo

5 marzo 2022 BRESCIA Gran Teatro Morato

10 marzo 2022 ROMA Auditorium della Conciliazione

11 marzo 2022 ASSISI (PG) Teatro Lyrick

17 marzo 2022 FIRENZE Teatro Verdi

18 marzo 2022 MILANO Teatro Lirico

19 marzo 2022 PADOVA Gran Teatro Geox

25 marzo 2022 BERGAMO Teatro Creberg

26 marzo 2022 VARESE Teatro di Varese

31 marzo 2022 NAPOLI Teatro Augusteo

1 aprile 2022 BRINDISI Nuovo Teatro Verdi

2 aprile 2022 COSENZA Teatro Rendano

10 aprile 2022 GENOVA Politeama Genovese

11 aprile 2022 LA SPEZIA Teatro Civico

12 aprile 2022 SAINT VINCENT (AO) Palais Saint Vincent

14 maggio 2022 PARMA Teatro Regio

