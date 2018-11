Martedì 6 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Dopo il grande successo deicon il brano “Noi casomai”,il nuovo intenso singolo dalle atmosfere latine, che mette in risalto le doti chitarristiche diLEGGI ANCHE«Una notte ho sognato di essere un pericoloso narcotrafficante, una sorta di El Chapo – racconta Federico Zampaglione – Ne combinavo di tutti i colori e ad accompagnare le mie gesta c'era una musica molto Ranchera, scandita da note di chitarra. Era una melodia dolce e in contrasto con il sogno, fatto di pericolose scorribande e sparatorie. Appena mi sono svegliato... ancora parzialmente nel ruolo del drug lord, sono corso a prendere la chitarra e “Sale, Amore e Vento” era lì…nota per nota, parola per parola. L' avevo trasportata dal sogno alla realtà».“Sale, amore e vento” è estratto dal nuovo album “Fino a qui” che i TIROMANCINO, con l’inconfondibile forza e sensibilità cantautorale di Federico Zampaglione e il loro suono unico e ricercato, porteranno in tour da gennaio nei principali teatri italiani, per la prima volta insieme ad una grande orchestra: la "Ensemble Symphony Orchestra".“Fino a qui tour” si preannuncia pieno di sorprese! Prodotto da Trident Music, i Tiromancino coinvolgeranno il pubblico con un sound inedito regalando ai fan uno show audio-visivo di pura emozione. Sono previste infatti numerose alchimie tra musica e immagini, considerando la capacità registica di Zampaglione, espressa in film molto apprezzati in tutto il mondo.«È il concerto della vita – dichiara Federico Zampaglione - vi aspettiamo in tanti per condividere questo momento bellissimo con ognuno di voi».Protagonisti sul palco: Federico Zampaglione (voce, chitarra, pianoforte, percussioni), Antonio Marcucci (chitarre e cori), Francesco “Ciccio” Stoia (basso), Marco Pisanelli (batteria e percussioni) e Fabio Verdini (pianoforte, tastiere e campionatori).