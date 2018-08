Tiromancino: nuovo singolo e album in arrivo

Lunedì 27 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

” è il nuovo singolo dei. Esce il 31 agosto in radio e in digitale e anticipa “Fino a qui”, il loro nuovo disco (in uscita il 28 settembre) che conterrà quattro inediti e alcuni successi della band capitanata da Federico Zampaglione.Il video di "Noi Casomai", scritto e diretto dallo stesso, sarà presentato in anteprima sabato 1 settembre alle Giornate degli Autori, sezione indipendente inserita nel contesto della 75° Mostra del cinema di Venezia. Questa sarà anche occasione per Zampaglione di esibirsi alla Villa degli Autori del Lido di Venezia (Lungomare Marconi, 56 – ore 21.30) e presentere al pubblico per la prima volta il singolo. «Noi Casomai – racconta lo stesso Zampaglione – è una canzone dedicata alla mia ragazza Giglia e a tutte quelle donne, che entrando in punta di piedi ma con coraggio nella vita di un uomo, sono riuscite a riportare luce e gioia. Questo brano è un ritorno alle nostre atmosfere più emotive ed intime degli inizi».“Noi casomai” - scritto da Federico Zampaglione con Luigi Sarto, Remo Elia e Luca Sala - è solo uno dei 4 inediti contenuti nell’album “Fino a qui”, disco che segna il ritorno i dei Tiromancino e che conterrà anche le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l’occasione da Federico Zampaglione insieme ad artisti del panorama musicale italiano. Tra questi, Luca Carboni in “Imparare dal vento” e Alessandra Amoroso in "Due Destini", brano attualmente in radio e con 5 milioni e mezzo di visualizzazioni su YouTube che vede come protagonisti l'attore Marco Giallini nei panni di un padre affettuoso e la giovanissima Alice Papas nel ruolo della figlia.«Questo per me non è un disco. È un insieme di pensieri, emozioni, amori, ricordi, canzoni, amici e tanto altro. Le tracce contenute sono come pagine di un lungo diario, tenuto negli anni… Ma che racconta anche l'oggi..."Fino a qui"».