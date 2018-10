Da Jovanotti ad Alessandra Amoroso: tutti i duetti d'autore di Federico Zampaglione nel nuovo disco dei Tiromancino FOTO

Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutti gli uomini di Federico. Anzi, tutti gli artisti di Federico. Federico è il leader dei Tiromancino, ovviamente stiamo parlando di. E i suoi "artitisti" sono i cantanti che hanno partecipato ed impreziosito alcune canzoni storiche del gruppo, dando vita a dei bellissimi duetti, che si possono trovare nel nuovo disco "Fino a Qui".LEGGI ANCHE > L'Intervista a Federico Zampaglione ««Canto solo l'amore? Sì, perché muove tutto» Da Jovanotti a Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, passando per Alessandra Amoroso e Mannarino, il nuovo disco dei Tiromancino è impreziosito dalla partecipazione dei più importanti big della musica italiana. Tra gli altri: Biagio Antonacci, Calcutta, Elisa.Un disco un po' celebrazione - nasce per i 50 anni del cantante - e che un po' guarda al futuro con 4 brani inediti. Quel che è certo è che i Tiromancino su Instagram hanno immortalato i momenti in cui i loro "amici" e colleghi sono andati a registrare con loro i duetti che potete trovare in "Fino a qui"