Morta Montserrat Caballé, la soprano tra le più grandi voci liriche del '900

compie 78 anni e fa un bilancio della sua vita nel libro "My Love story". Nella biografia racconta della sua carriera e di due uomini tanto diversi: uno l'ha spinta a tentare il suicidio e l'altro l'ha salvata donandole un rene.La regina del rock è sempre stata sotto i riflettori, ma come tutte le star ha vissuto dei momenti bui., incontrato quando aveva 17 anni, la picchiava e si drogava.tali che la portarono a gesti estremi: «Ho pensato di suicidarmi, perché mi sembrava l’unico modo per sfuggire alla sua violenza». Un amore malato che finisce quella sera del 1976 con 50 pillole. Riesce a sopravvivere e fugge.Quella condirigente di una casa discografica, è stata una relazione diversa e più matura. I due si sono sposati dopo moltissimo tempo, nel 2013: lei ha 73 anni e lui 57. Tutto procedeva a gonfie vele fino a quando la cantante non ha rischiato un ictus: «mi sono svegliata e ho sentito come un fulmine colpirmi la testa e la gamba. Provavo a parlare ma niente». In ospedale scopre che i suoi reni non funzionano e le si prospetta l'ipotesi della dialisi.«Non volevo vivere attaccata a una macchina - dice Tina - Ho iniziato a pensare a come morire. In Svizzera dove vivo il suicidio assistito è legale, quindi mi sono informata presso alcune organizzazioni. È stato allora che Erwin si è davvero spaventato, non voleva che me ne andassi, avrebbe fatto qualsiasi cosa per non perdermi». Il 7 aprile 2017 il marito le fa un regalo inaspettato e incredibile: le dona un rene e tutto si risolve. «Siamo ancora qui, ancora più uniti di quanto potessimo mai immaginare», spiega la Turner.