Tina Turner choc, morto il figlio Ronnie: stroncato da malore improvviso. Nel 2018 l'altro figlio si era suicidato

Gravissimo lutto per Tina Turner. A quattro anni dalla morte del figlio maggiore, Craig, che si tolse la vita, è morto anche l'altro figlio Ronnie, 62 anni, stroncato da un malore improvviso. Un'altra perdita devastante per la cantante americana, che nel 2018 aveva già affrontato un altro lutto terribile.

Secondo quanto riferito dal sito specializzato Tmz, che cita le forze dell'ordine come fonte, le autorità avrebbero ricevuto una chiamata al 911 ieri mattina da una persona che riferiva che Ronnie era fuori casa e aveva difficoltà a respirare. Pochi minuti dopo, il decesso. I paramedici si sono precipitati all'indirizzo della San Fernando Valley, dove gli astanti stavano tentando la rianimazione cardiopolmonare, ma gli sforzi sono stati vani, e l'uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Al momento non è chiaro cosa abbia portato all'emergenza medica del figlio deplla pop star, ma era noto avesse avuto problemi di salute per anni, incluso il cancro. La moglie di Ronnie, Afida Turner, ha postato su Instagram una foto con lui e la suocera Tina: «Un angelo, un'anima grande. Mio marito, il mio migliore amico - scrive Afida - ho fatto del mio meglio fino alla fine ma questa volta non sono stata in grado di salvarti. Ti amo per questi 17 anni, riposa in pace in paradiso».

