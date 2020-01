“This is Elodie”, il 31 gennaio arriva il nuovo album della cantante. «Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento»

Martedì 28 Gennaio 2020, 18:28

Daè disponibile su tutte le piattaforme di streaming e nei digital store “THIS IS ELODIE” per Island Records, in formato CD dal 7 febbraio.«Questo è più di un disco, è quello che sono in questo momento, è quello che mi piace cantare, ballare o condividere» – racconta l’artista. «Potrebbe tranquillamente essere una playlist del mio telefono, anche perché sono fan di tutti gli ospiti e i produttori con cui ho lavorato»., con oltre 70 brani registrati,, torna con un progetto ambizioso che segue coerentemente la linea di sound tracciata dai suoi successi degli ultimi anni.” è il disco della consapevolezza, l’espressione in musica di un’artista pienamente “dentro” il proprio tempo, che sa misurarsi con i diversi generi musicali più contemporanei, dal pop al reggae e dall’urban al soul. Molti i featuring presenti in questo progetto musicale da, altrettante le collaborazioni con alcuni dei produttori più quotati del settore, come Dardust,Nell’album sono inserite anche hit come “Nero Bali” e “Margarita”, entrambi certificati doppio disco di platino e “Pensare Male”, singolo italiano più ascoltato in radio nel 2019.«Sono fortemente orgogliosa e felice, ora spero che possa piacere alle persone ed è per questo che ho scelto il titolo THIS IS ELODIE, perché oggi mi ripresento al pubblico così, oggi sono questa ed è come se fosse il mio primo disco» – commenta Elodie.THIS IS ELODIE è stato anticipato da “Non è la fine” e da “Mal Di Testa”. Di questi due brani, il primo, realizzato in collaborazione con Gemitaiz, è stato pubblicato il 9 gennaio. Lo stesso giorno, è uscito anche il video clip relativo che, ad oggi, ha già superato il milione di views su YouTube.Il, è stata la data di release del secondo, titolo “Mal Di Testa”, feat. Fabri Fibra, artista dal flow inconfondibile, e prodotto da Neffa. Da ventiquattro ore dopo, è stato reso disponibile anche il video ufficiale. In netto anticipo rispetto alle regole convenzionali della discografia, quasi un mese prima della pubblicazione del disco, è stata annunciata la tracklist.Elodie parteciperà al 70°nella categoriacon il brano “Andromeda”, prodotto da Dardust e scritto da Mahmood. La cantante ha da poco annunciato due date live, prodotte da Vivo Concerti, durante le quali porterà sul palco tutte le canzoni contenute nel nuovo disco “THIS IS ELODIE”, tra hit e nuovi brani:- 16 aprile Milano Santeria Toscana 31- 18 aprile Roma Teatro Centrale