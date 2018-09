Thegiornalisti, nuovo album e al via l'instore tour in tutta Italia

Da oggi i Thegiornalisti sono partiti per l’instore tour, dove il pubblico potrà incontrare la band e far firmare la propria copia del disco:

21/09 BARI ore 18.30 - Feltrinelli via Melo

22/09 PADOVA ore 18 - Mondadori Bookstore Piazza Insurrezione

23/09 MILANO ore 17 - Mondadori Duomo

25/09 PALERMO ore 18.30 - Feltrinelli via Cavour

26/09 NAPOLI ore 18:30 - Mondadori Piazza Vanvitelli

27/09 ROMA ore 18.30 - Eataly Ostiense



Il nuovo album esce a due anni di distanza da “COMPLETAMENTE SOLD OUT” – l’ultimo disco della band pubblicato a ottobre 2016 che d’allora continua a rimanere stabile nella TOP 100 dei dischi più venduti in Italia. Con il loro sound i Thegiornalisti hanno segnato la scena musicale, abbattendo le barriere tra la scena indipendente e il mercato mainstream, inaugurando una nuova fase del pop italiano. Dal 21 ottobre i Thegiornalisti saranno live nei palazzetti con il LOVE TOUR, che con quattro mesi di anticipo rispetto al suo inizio ha già registrato numerosissimi sold out e venduto oltre 100.000 biglietti, annunciando così ulteriori date per soddisfare l’altissima domanda del pubblico.



Date come quella di Milano e Bari sono state raddoppiate mentre la data di Roma, i cui biglietti sono stati polverizzati in poche settimane, è stata triplicata. Anche le nuove date di Milano e Roma sono andate sold out in pochissimo tempo.

