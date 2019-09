Thegiornalisti, il chirarrista Marco Rissa accusa Tommaso Paradiso: «Ci hanno tolto le password dell'account del gruppo»

Tommaso Paradiso lascia i Thegiornalisti e lancia una nuova canzone, colonna sonora di Baby su Netflix

Mercoledì 18 Settembre 2019, 09:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rottura è di quelle che fanno rumore. Ie il rapporto tra, che ieri ha annunciato di proseguire la carriera da solista, e gli altri componenti della band è burrascorso. Dopo il botta e risposta di ieridel profilo ufficiale del gruppo.«In molti - scrive infatti il chitarrista in una story di Instagram - segnalate che non riuscite a commentare la pagina Instagram dei Thegiornalisti. Non è nostra intenzione togliervi il diritto di parola e di opinione. Purtroppo, come nella story precedente, sono costretto a scrivere dal mio profilo privato che. Mi dispiace ragazzi».Già nella serata di ieri Marco Rissa aveva replicato a Tommaso Paradiso, che nell'annuncio dell'addio sosteneva di aver scritto testi e musiche di tutte le loro canzoni: «I Thegiornalisti continueranno. Chi decide autonomamente di andare via, può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo. Poi se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones».