The Weeknd torna live in Italia nel 2023 per il suo After Hours Til Dawn Tour: ecco quando

The Weeknd, ha annunciato le nuove date per il suo After Hours Til Dawn Tour, che lo porterà anche in Italia il prossimo 26 luglio 2023 a Milano, Ippodromo SNAI La Maura.

Questa nuova parte del tour partirà il 10 giugno da Manchester, per proseguire in Europa e America Latina a Stoccolma, Amsterdam, Città del Messico, Rio de Janeiro e tante altre città prima di concludersi il 15 ottobre a Santiago, in Cile.

Tutto Sold Out

La leg nordamericana del After Hours Til Dawn Tour, completamente sold out, è stata un incredibile successo, superando i record di presenze e incassando oltre 130 milioni di dollari.

I biglietti per l’unica data italiana all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano saranno disponibili in anteprima giovedì 1° dicembre dalle ore 12:00 per gli utenti iscritti a My Live Nation.

Con i fondi di questa seconda leg del tour, l’Ambasciatore del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite Abel "The Weeknd" Tesfaye collaborerà nuovamente con il Programma dell'ONU per contribuire al fondo XO Humanitarian, che sostiene l’organizzazione nella lotta alla crisi senza precedenti della fame nel mondo. A questa importante causa andranno 1€ per ogni biglietto venduto in Europa, 1£ nel Regno Unito e l'equivalente di 1$ nei paesi di tutta l'America Latina.

Il tour celebra l'album del 2020 di The Weeknd “After Hours”, certificato doppio disco di platino in Italia (da cui è tratto il singolo di successo "Blinding Lights", nominato la nuova canzone No. 1 Billboard Hot 100 di tutti i tempi, superando "The Twist", la hit di Chubby Checker del 1960) e “Dawn FM”, album acclamato dalla critica mondiale rilasciato a gennaio 2022 e certificato disco d’oro in Italia.

