The Weeknd per la prima volta in Italia in pol position con album e singolo più venduti della settimana

“After Hours”, il nuovo album da record di The Weeknd, debutta direttamente alla #1 della classifica FIMI dei dischi più venduti della settimana. Il brano “Blinding Lights”, già certificato disco di platino, si posiziona alla #1 dei singoli. Entrambi i traguardi non erano mai stati raggiunti prima dall’artista in Italia.



Il nuovo progetto discografico ha già collezionato una serie di record, a confermare la presenza di The Weeknd tra gli artisti più importanti della scena contemporanea. Due giorni prima della pubblicazione ha battuto il record di pre-add di Apple Music di sempre, con quasi 1 milione di preaggiunte in libreria, superando il precedente record detenuto da Billie Eilish nel 2019. Ad oggi l’album ha superato il miliardo di streaming su Spotify, e nelle prime 24 ore ha raggiunto la #1 nella classifica di Apple Music di 87 paesi, 7 tracce hanno debuttato nella Top 10 della Global Spotify Chart, mentre tutte e 14 le tracce si sono posizionate nella Top 20 della stessa classifica. Inoltre, nella Apple Music Top 100: Global Chart, sono presenti 12 brani dell’album. In Italia “After Hours” ha raggiunto la #1 su Apple Music, 12 tracce si sono classificate nella Top 200 di Spotify e tutti i brani hanno occupato la Top 100 di Apple Music.



Anche la hit “Blinding Lights” continua a scalare le vette delle classifiche! Il brano ha infatti raggiunto oltre 8,5 milioni di streaming in 24 ore, segnando il nuovo record del 2020. Inoltre, è alla #1 della Global Chart di Spotify da più di un mese, per due settimane consecutive è stato alla #1 di Earone e attualmente occupa i vertici delle classifiche di Spotify, Apple Music e iTunes. Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Marzo 2020, 19:54

