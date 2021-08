The Weeknd, è uscito "Take my breath": il nuovo singolo vincitore di tre Grammy Awards

È uscito in tutte le piattaforme digitali e in radio il nuovo singolo del vincitore di tre Grammy Awards, The Weeknd, “Take My Breath (guarda il video ufficiale)”. Il brano, che anticipa l’uscita del prossimo album, è l’ennesima dimostrazione dell’abilità dell’artista di presentare un suond in costante evoluzione, che non si limita ad accompagnare un racconto ma diventa esso stesso il racconto.

L’uscita del singolo e del videoclip ufficiale di “Take My Breath” sono state preannunciate attraverso gli account social dello stesso The Weeknd, primo nella storia ad essere il protagonista della global cover di GQ, e da una clip andata in onda in prime time sulla NBC con immagini della squadra femminile di atletica statunitense, ora impegnata alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

Il singolo arriva dopo l’album “After Hours”, uscito nel marzo 2020, acclamato da pubblico e critica. È il quarto progetto discografico di The Weeknd a posizionarsi #1 negli USA, raggiungendo la certificazione di doppio platino della RIAA con più di 15.7 miliardi di stream. Oltre a dominare le classifiche americane “After Hours” ha guidato le chart di altri 20 paesi tra cui Canada e Regno Unito.

“Sarà il miglior progetto che abbia mai realizzato” dichiara il regista Mark Anthony Green dopo aver ascoltato in anteprima l’album di The Weeknd che uscirà prossimamente.

“É ormai diventato impossibile ascoltare altro. Tutto il resto suona insignificante o troppo aggressivo, troppo up o troppo down. É stato chiaro sin da subito che questo è l’album che The Weeknd ha sempre voluto fare e allo stesso tempo che noi abbiamo sempre voluto lui facesse” aggiunge Mark Anthony Green.

“La musica ha investito lo studio come un tir. Il nuovo album è una specie di collezione di dischi, tutti da ballare. Roba autentica da riquadri di luce bianca intermittente sulla pista, dove Quincy Jones incontra Giorgio Moroder. Niente disco anacronistica. Certe cose retrò stanno avendo un revival sulla scena pop ma questi pezzi sono nuovi. Accaldati. Duri. Musica da party, di quei party dove grondando di sudore ti metti a tampinare senza tregua la persona dei tuoi sogni” conclude il regista entusiasta di quanto ascoltato.

La pop star canadese con più di 70 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, nel 2021 è stata insignita del riconoscimento di “Most Streamed R&B Artist”. Con la pubblicazione di “After Hours”, The Weeknd è diventato il primo artista a guidare contemporaneamente la Billboard 200, la Billboard Hot 100, la Billboard Artist 100, la Hot 100 Songwriters e la Hot 100 Producers. L’album, stabile a poco più di un anno e mezzo dalla pubblicazione in Top50 della classifica Fimi degli album più venduti, contiene hit come “Blinding Lights” (quadruplo disco di platino) con oltre 2 miliardi e mezzo di stream e “Save Your Tears” (doppio disco di platino) con più di 700 milioni di stream. “After Hours” ha inoltre raggiunto il primato di album R&B più ascoltato in streaming di tutto il 2020, ottenendo nel nostro Paese la certificazione di disco di platino.

Nel febbraio 2021, The Weeknd ha annunciato l’“After Hours Tour”, tournée mondiale che lo porterà nel 2022 in Italia solo per due imperdibili date a Milano presso il Mediolanum Forum, il 30 ottobre e il 1 novembre già dichiarato sold out.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Agosto 2021, 12:58

