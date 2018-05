The Voice of Italy, per la finale tributo ad Avicii. Guest star Mihail e Betta Lemme - Anticipazioni

Mercoledì 9 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:55 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutto è pronto per l’ultima sfida delPer i coach sono state otto settimane di scelte impegnative e di rinunce dolorose per arrivare alla scelta dei 4 finalisti: MMa ora il testimone passa al pubblico a casa che, con il televoto, potrà decidere chi si aggiudicherà un contratto discografico con Universal Music Italia.Per i bookmaker, come riporta Agipronews, la favorita è Maryam Tancredi, la 19enne napoletana del team di Albano, offerta a 1,27 da Snai, davanti al bresciano Andrea Butturini, pupillo della coach Cristina Scabbia, a 4 volte la posta. Sul gradino più basso del podio si piazza Beatrice Pezzini, 20enne veronese della squadra di J-Ax, che insegue a 6 volte la scommessa, mentre la 19enne Asia Sagripanti del team capitanato da Francesco Renga, è ultima a 10.L’ultimo atto live del programma vedrà ospiti il re delle radioche, con il suo singolo di debutto Who You Are è attualmente al n.1 della classifica airplay di EarOne, e la giovane cantautrice canadeseche duetterà coi finalisti nella sua super-hit Bambola.Un opening sulle note di Wake Me Up, tributo al Dj svedese Avicii, apre la serata, che vedrà i finalisti esibirsi in duetti con il proprio coach, in interpretazioni di cover e nella proposta del loro brano inedito. La valutazione delle loro performance e, quindi, la loro permanenza in gara, è lasciata al verdetto del televoto.I 4 inediti dei finalisti, Arriverà l’estate (Beatrice Pezzini), Gravità (Asia Sagripanti), Una buona idea (Maryam Tancredi) e La risposta (Andrea Butturini), sono già disponibili per il download e lo streaming su tutte le piattaforme digitali.