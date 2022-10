The Special Tour, annunciate le tappe europee di Lizzo: quando sarà in Italia?

Ottobre si apre con un annuncio che i fan di Lizzo aspettavano da tempo: l’artista ha annunciato le date europee di ‘The Special Tour’. Al via il 17 febbraio 2023 da Oslo, la tournée porterà Lizzo anche in Italia per un’unica data al Mediolanum Forum di Milano il 2 marzo 2023.

Il tour

Quindici le tappe totali nel vecchio continente, da Copenaghen a Parigi, prima di concludersi alla O2 Arena di Londra. Reduce dalla vittoria del ‘Video for Good’ ai VMA’s del 2022, Lizzo è attualmente impegnata nella leg nordamericana del tour.

E proprio negli USA, sta continuando a macinare numeri importanti con l’ultimo album ‘Special’. Il progetto ha raggiunto la seconda posizione della classifica Billboard 200, diventando l’album di un’artista donna più alto in classifica nel 2022.

Non solo, è il disco con il maggior numero di copie vendute per un album femminile in quest’anno.

