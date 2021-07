The Rolling Stone: il 9 luglio pubblicano A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach, il film del concerto a Rio de Janeiro

In pubblicazione il concerto dei The Rolling Stone, quello dell’8 Febbraio 2006 sulla famosa spiaggia di Copacabana a Rio de Janeiro. Un momento storico per il Rock ‘n’ roll che sarà disponibile come film del concerto, remixato, ri-editato e ri-masterizzato. Si intitola The Rolling Stones -- A Bigger Bang: Live On Copacabana Beach è sarà disponibile dal 9 Luglio (DVD+2CD, BRay+2CD, 3LP nero, 3 LP colorato e uno speciale box oltre che in versione digitale).

I Mercury Studios hanno già pubblicato in digitale un EP “A Little Bang (Bigger Bang Tour EP)”, un estratto del concerto composto da 5 canzoni: “Sympathy For The Devil”, “Wild Horses”, “You Got Me Rocking”, “Happy” e “Rough Justice”, tutte in scaletta nel concerto di Copacabana, ad eccezione di “Rough Justice” che faceva parte dell’evento del 2005 a Salt Lake City (il video è disponibile nella versione Deluxe).

Fin dall’inizio del film si avverte elettricità nell’aria: da quando i Rolling Stone emergono dal ponte costruito appositamente per collegare il Copacabana Palace Hotel ed il palco, viene percepita una sensazione che rimbalza tra la band e più di un milione e mezzo di spettatori. Le riprese aeree riescono ad immortalare bene l’immensità della folla, che era presente non solo sulla spiaggia ma anche sulle barche. Mentre Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Charlie Watts si esibiscono, la folla sventola ininterrottamente le bandiere brasiliane ed inglesi davanti ad un tramonto tropicale. È stato il momento di spicco di un tour nato a supporto dell’album del 2005, Bigger Bang.

Quattro canzoni che non erano presenti nel DVD originale del 2007 The Biggest Bang, sono disponibili per la prima volta in A Bigger Bang: "Tumbling Dice", "Oh No, Not You Again", "This Place Is Empty" e "Sympathy For The Devil". Questo concerto, composto da un set di due ore, mette in mostra i capolavori della carriera dei The Rolling Stones: It's Only Rock' n' Roll (But I Like It)", "Brown Sugar", "Start Me Up", "Satisfaction" e "Wild Horses", che vengono inserite tra le nuove tracce dell’album Bigger Bang, "Rain Fall Down", "This Place Is Empty" e "Rough Justice". Nella scaletta del concerto, la band ha suonato anche la cover di “Night Time Is The Right Time” di Ray Charles.

“Siamo abituati a suonare i più grandi concerti del mondo, ma devo dire che Rio è riuscito a ritagliarsi un posto speciale”, ha detto Keith Richards. "è stato bellissimo," ha detto Mick Jagger. "I fan sono stati incredibili. Sanno come divertirsi”.

La versione Box 2DVD+2CD viene confezionata insieme ad un libro di 40 pagine, al DVD del concerto di Copacabana e al 2 CD e ad un DVD esclusivo del concerto di Novembre 2005 a Salt Lake City, UT, sempre del Bigger Bang tour.

Tracklisting

RIO

Jumpin' Jack Flash

It's Only Rock 'n' Roll (But I Like It)

You Got Me Rocking

Tumbling Dice

Oh No, Not You Again

Wild Horses

Rain Fall Down

Midnight Rambler

Night Time Is the Right Time

This Place Is Empty

Happy

Miss You

Rough Justice

Get Off My Cloud

Honky Tonk Women

Sympathy For The Devil

Start Me Up

Brown Sugar

You Can't Always Get What You Want

(I Can't Get No) Satisfaction

SALT LAKE CITY (Bonus show – deluxe versions only)

Start Me Up

You Got Me Rocking

She's So Cold

Tumbling Dice

Rain Fall Down

It's Only Rock 'n' Roll (but I Like It)

Wild Horses

All Down the Line

Night Time Is the Right Time

Slipping Away

Infamy

Miss You

Rough Justice

Get Off of My Cloud

Honky Tonk Women

Sympathy for the Devil

Brown Sugar

Jumpin' Jack Flash

You Can't Always Get What You Want

(I Can't Get No) Satisfaction

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Luglio 2021, 12:10

