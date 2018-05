di Claudio Fabretti

Inseparabili, nel segno del rock. The Raunchies, la band che ha vinto il contest Contatto diretto, è soprattutto un gruppo di amici, che si conoscono fin dall’infanzia: «Veniamo tutti da un paesino, Montesano sulla Marcellana, in provincia di Salerno. Ci siamo ritrovati a Roma, uniti dalla passione per il rock’n’roll: quello classico degli anni 50, il beat dei 60, ma anche il garage e la psichedelia dei 70». Federico (voce e chitarra), Luca (batteria) e Gianluca (chitarra) hanno ideato una formula dal grande impatto live: «La struttura-base è sempre un motivo accattivante, semplice. Del resto Raunchies sta per “sciatto”, “grezzo”. Poi ci lavoriamo sopra, con le voci e i suoni, per dare al tutto un’impronta più pulita».Confessate: vi piacciono molto i Kinks e il beat inglese...«Sì, indubbiamente sono dei maestri e i loro vinili non mancano nelle nostre discografie. Però amiamo molto anche artisti beat italiani, i Rokes, ad esempio, ma perfino i primi Pooh e il Lucio Dalla degli esordi».Siete il classico gruppo che ha fatto la gavetta sul palco. Partecipereste a un talent?«Purtroppo oggi sono quelle le vetrine che hanno un impatto immediato sul grande pubblico. Noi non abbiamo niente in contrario, ma preferiamo farci ancora le ossa nei piccoli club».Avete un certo seguito, però il rock in Italia non se le passa bene in questo periodo...«Già specie tra i giovani. È il momento dei rapper, della trap. Così proviamo anche a suonare all’estero: abbiamo avuto un’ottima accoglienza in Polonia e presto saremo a un festival in Ucraina davanti a 20mila persone».E grazie a Contatto diretto potrete registrare un disco...«Per ora pubblicheremo un Ep di 5 tracce. Poi ci dedicheremo al nuovo lavoro, che sarà più complesso e meglio prodotto, grazie proprio all’opportunità di Contatto diretto».Avete altri concerti in programma a breve?«Domani saremo al Pigneto, al Pierrot le Fou, in sessione acustica».