The Kolors, incidente prima del concerto: ecco cosa è successo

«Saremo un po’ in ritardo per il concerto di stasera. Abbiamo fatto un incidente con un camion che andava contromano. Fortunatamente nessuno di noi si è fatto male. A dopo!». Paura per i The Kolors che, mentre erano in viaggio per il Molise sono stati coinvolti in un incidente. A comunicarlo con un messaggio su Instagram è stato proprio il cantante Stash che ha subito rassicurato i fan sulle loro condizioni di salute. La band, in tour per tutta Italia e questa sera farà tappa a Venafro.

Leggi anche > Chiara Nasti, commento choc su Instagram. Nuova bufera: «Le donne incinte svaccano, io no»

Seppur in ritardo, però, la band suonerà lo stesso per i fan che li stanno aspettando. In alcune date non saranno soli, ma a introdurli è un ex allievo di Amici 21 scelto da Stash. Stash non ha fornito tutti i dettagli sulle dinamiche dell'incidente. Ha anche scattato una foto in cui si intravedono dei furgoni su un carroattrezzi, ma non è chiaro, però, se siano quelli gli altri veicoli coinvolti. Dalle immagini si vede anche il vetro del finestrino dell'auto dei the Kolors in frantumi. L’importante è che non ci siano stati feriti, o peggio ancora delle vittime. Il frontman della band si è limitato a raccontare che la responsabilità dell’incidente è da attribuire all’autista di un camion che guidava contromano.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 21:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA