ThaSupreme ricoverato in ospedale, come sta il cantante (fratello di Mara Sattei): «Situazione non più gestibile» Il celebre rapper e produttore discografico è stato nuovamente ricoverato a causa di attacchi d’ansia. Anche lo scorso settembre l’artista aveva fatto preoccupare i suoi fan, con un ricovero ospedaliero dovuto alle medesime cause







di Tommaso Cometti Davide Mattei, rapper e produttore discografico noto come Tha Supreme, continua ad avere problemi legati all'ansia. È lui stesso a svelarlo ai suoi follower, scrivendo sul suo secondo profilo di Instagram, quello personale che va sotto il nome di Yungestmoonstar: “L’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita”.Anche lo scorso settembre l’artista aveva fatto preoccupare i suoi fan, con un ricovero ospedaliero dovuto allo stesso motivo. I problemi di Thasup



“Mi chiedete tutti che succede”, ha scritto il trapper di Fiumicino dopo aver condiviso su Instagram una storia dall’ospedale, intitolata “here we go again”. “Nulla che non sappiate già, lo dico in tutte le canzoni, l’ansia non è più gestibile per me e mi sta togliendo qualche anno di vita”, queste le parole dell'artista. “Proverò con tutte le forze a farla sparire e tornare a fare quello che amo”, ha poi aggiunto il giovane artista. Lo scorso settembre - durante il primo ricovero - Thasup ha scritto e pubblicato una canzone: 6itch 2, un brano dedicato alla sua ex fidanzata, la quale l’avrebbe lasciato proprio durante la degenza. Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Novembre 2023, 18:13

