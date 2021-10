Tha Supreme, il nuovo singolo «M%n» riparte dalla luna

C’è un luogo in cui potersi sentire al sicuro, lontano dalle logiche che governano oggi il mondo in cui viviamo e tha Supreme ce lo racconta man mano, fin dal suo esordio. È un posto in cui non si va avanti per ciò che si ha ma per quel che si è, in cui il «cash» non risolve «gli sbatti», e che accoglie solo chi vive la propria vita elevandosi al di sopra di tutte quelle meccaniche che ci accompagnano giornalmente sulla Terra.

Oggi, da lassù, dalla Luna, al di sopra di tutte quelle convenzioni e convinzioni obsolete, tha Supreme e i suoi ci lanciano un messaggio. Non sappiamo chi e come sia riuscito a far arrivare «m%n» (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) sulla Terra ma adesso possiamo tutti ascoltarla e condividerla: a questo link.

Con un solo album all’attivo, 23 6451 (Sony Music Italy), tha Supreme conta oggi 1,7 miliardi di stream totali, confermando l’artista come artefice di una delle più grandi rivoluzioni musicali dei nostri tempi, grazie alla sua capacità di trasmettere un immaginario completamente nuovo.

Oltre ai feat con alcuni dei più grandi artisti italiani, nella sua giovane carriera tha Supreme vanta anche collaborazioni internazionali: come quella in Dilemme (Remix) - che vede il brano di Lous and The Yakouza arricchito dalle nuove strofe scritte da tha Supreme e Mara Sattei - e in 0ffline - traccia inserita all’interno del suo primo album e che lo vede a fianco del noto rapper canadese bbno$.

A settembre 2020 è tra i protagonisti - insieme a Slait, Low Kidd e Young Miles - di “BV3”, nuovo capitolo della serie Bloody Vinyl. L’album è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti FIMI e ottiene il disco platino, mentre il singolo estratto, “Altalene” feat. Mara Sattei e Coez, ottiene il triplo platino.

Nel 2021, attraverso il suo alias yungest Moonstar, Davide Mattei, mette in campo un nuovo flusso creativo: «uNa DiReZioNe giUsTa», brano - certificato platino - che mette insieme le due anime del talentuoso artista, in una straordinaria collaborazione con Neffa.

