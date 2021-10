Tha Supreme, il nuovo singolo «M%n» in 24 ore è volato al primo posto della chart top 50 Italia di Spotify

Nato da un’idea di tha Supreme, il videoclip di “m%n” è online al link https://youtu.be/ZdrRs8Bk2Hc. Nel video del nuovo singolo, diretto da Movimenti Production, tha Supreme e i suoi sbarcano sulla Luna e ci mostrano una realtà lontana dalle logiche che governano il mondo da cui sono partiti, un posto in cui il materialismo non ha avuto la meglio, i soldi sono stati bannati e il talento ripaga tutto.

Dalla Luna, al di sopra di tutte quelle meccaniche obsolete che ci governano, attraverso la musica spedita sulla Terra, ci arriva un messaggio ben chiaro, supportato da immagini che testimoniano quanto è possibile guardare avanti e in alto, per andare oltre ogni tipo di convenzione che limita la nostra visione della vita.

“m%n” - disponibile in streaming e digitale al link https://thasupreme.lnk.to/moon – ha conquistato la vetta della Top 50 Italia di Spotify a soli 24 ore dalla sua uscita e ancora oggi stazione al 1° posto della Chart.

Con un solo album all’attivo, 23 6451 (Sony Music Italy), tha Supreme conta oggi 1,7 miliardi di stream totali, confermando l’artista come artefice di una delle più grandi rivoluzioni musicali dei nostri tempi, grazie alla sua capacità di trasmettere un immaginario completamente nuovo. Certificato quadruplo disco di platino (dati diffusi da Fimi/GfK Italia), 23 6451 detiene il record su Spotify come album più ascoltato di sempre in Italia nella prima settimana (con 59.533.687 stream). Il progetto vanta inoltre una lunga lista di certificazioni, tra cui fuck 3x, doppio disco di platino; m8nstar, scuol4, oh 9od feat. Nayt, m12ano feat. Mara Sattei, ch1 5ei te, occh1 purpl3 feat. Marracash e sw1n6o feat. Salmo sono disco di platino; come fa1, 2ollipop, 5olo, 6itch, gua10, no14 feat. Dani Faiv, 8rosk1 e pers0n2 feat. Gemitaiz e MadMan hanno conquistato il disco d’oro.

Oltre ai feat con alcuni dei più grandi artisti italiani, nella sua giovane carriera tha Supreme vanta anche collaborazioni internazionali: come quella in Dilemme (Remix) - che vede il brano di Lous and The Yakouza arricchito dalle nuove strofe scritte da tha Supreme e Mara Sattei - e in 0ffline - traccia inserita all’interno del suo primo album e che lo vede a fianco del noto rapper canadese bbno$.

A settembre 2020 è tra i protagonisti - insieme a Slait, Low Kidd e Young Miles - di “BV3”, nuovo capitolo della serie Bloody Vinyl. L’album è entrato direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti FIMI e ottiene il disco platino, mentre il singolo estratto, “Altalene” feat. Mara Sattei e Coez, ottiene il triplo platino.

Nel 2021, attraverso il suo alias, yungest Moonstar, Davide Mattei mette in campo un nuovo flusso creativo: “uNa DiReZioNe giUsTa”, brano - certificato platino - che mette insieme le due anime del talentuoso artista, in una straordinaria collaborazione con Neffa.

