Terremoto e sciame sismico a Napoli, ma il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari non si ferma. «Non lo sanno e continuano lo stesso»

La notte del 20 maggio 2024 sarà ricordata nella zona dei Campi Flegrei e a Napoli come quella della più forte scossa di terremoto di origine bradisismica degli ultimi 40 anni. Ma non sarà così per tutti, o almeno non per chi lunedì sera stava assistendo al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari. Il gruppo si è esibito al Palapartenope per la prima delle due date napoletane, e lo spettacolo è continuato nonostante le forti scosse.

Terremoto al concerto

Il concerto si è svolto regolarmente, nonostante il teatro si trovi nella zona di Fuorigrotta, dove il terremoto è stato percepito chiaramente dalla popolazione. Mentre molti si riversavano in strada e la macchina della Protezione Civile e dei vigili del fuoco si metteva in moto, all'interno del Palapartenope tutto si è svolto regolarmente.

buonasera penso mai dimenticherò queste 2 ore di concerto al ritmo di scosse di terremoto ho avuto paura si certo ma sono ancora qui (evvai?) pinguini tattici nucleari vi amo — 𝘭𝘶𝘥𝘰𝘷𝘪𝘤𝘢 🐘 (@xbrsmile) May 20, 2024

Una decisione presa sicuramente per non scatenare il caos tra i presenti, ma che ha sollevato il dibattito in Rete: «Far venire attacchi di panico a 6000 persone avrebbe comportato una potenziale strage. Bravissime questura e prefettura».

