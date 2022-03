Lo riconoscete? Negli anni '80 la sua musica e il suo sex appeal fecero impazzire mezzo mondo

Il tempo passa per tutti, anche per lui che negli anni '80 faceva impazzire mezzo mondo con la sua musica e il suo sex appeal. Newyorkese di Manhattan, classe '62, figlio di un predicatore evangelico e di una cantante gospel, è cresciuto con la musica religiosa, ma è con il rock e l'R&B che ha cominciato a farsi conoscere. Sonorità che il cantante e polistrumentista mescola con successo con le nuove tendenze dance e pop.

Leggi anche > Roma, cena in musica con l'omaggio a Lucio Battisti e Lucio Dalla: ecco tutte le info

Il suo primo album esce nel 1987 e in soli tre giorni vende più di un milione di copie. Ma è solo l'inizio perché le vendite totali superano i 12 milioni e gli valgono un Grammy Award nel marzo del 1988 per la categoria Best R&B Vocal Performance. Nello stesso anno ottiene 3 nomination come migliore album dell'anno, migliore singolo (Wishing Well) e migliore nuovo artista.

Con il secondo lavoro Neither fish nor flesh del 1989, preceduto dal singolo The birth of Maudie inciso sotto lo pseudonimo The Incredible EG O'Reilly, si conferma campione di vendite. Negli anni viaggia per il mondo portando la sua musica tanto negli States quanto in Europa. Da Los Angeles a Monaco di Baviera fino a Milano, dove tuttora vive insieme alla moglie Francesca Francone, sposata ad Assisi il 30 giugno 2003, e ai due figli Francesco Mingus Maitreya e Federico Elvis Maitreya, nati nel 2010 e nel 2012. Non avete ancora capito di chi stiamo parlando? Ma di Terence Trent D'Arby alias Sananda Francesco Maitreya, ovviamente!

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Marzo 2022, 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA